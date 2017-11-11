Пострадавшего школьника из Хабаровского края эвакуировали на вертолете

Хабаровск, 11 ноября. Спасатели эвакуировали подростка, получившего травму головы, на вертолете в Хабаровской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 12-летний мальчик получил серьезную травму головы во время падения с велосипеда. Инцидент произошел в небольшом поселке Литовко в Амурском районе. Добраться до него можно либо на поезде, либо не вертолете.

Спасатели и врачи на вертолете добрались до поселка и эвакуировали двенадцатилетнего ребенка и его мать, пострадавший в ближайшее время был доставлен в медицинское учреждение. В настоящий момент ребенок получил необходимую помощь от врачей, его здоровью ничто не угрожает.