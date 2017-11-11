Житель Хабаровского края получил условный срок за брошенную в магазин гранату

Хабаровск, 11 ноября. Житель Хабаровского края приговорен к условному лишению свободы за брошенную в магазин ручную наступательную гранату.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Хабаровского края, инцидент произошел 14 августа 2017 года в поселке Ванино. Уроженец Сахалинской области нашел гранату РГД-5 на пустыре. На следующий день мужчина употребил спиртные напитки и отправился в продуктовый магазин, положив гранату в карман. Подсудимый вел себя крайне агрессивно в торговом зале, продавец вывел его на улицу, после чего пьяный мужчина вытащил гранату и бросил ее в сторону магазина, упав на землю и зажав руками уши.

Сотрудники охраны правопорядка задержали хулигана, он полностью признался в содеянном и сотрудничал со следственными органами. Суд приговорил мужчину к одному году и шесть месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.