Спецтехнику готовят в Хабаровске к снегопаду

Хабаровск, 10 ноября. Хабаровские коммунальные службы готовят спецтехнику к снегопаду, который, по прогнозам синоптиков, ожидается в выходные.

Для ликвидации последствий снегопада уже подготовили 132 машины для уборки снега, а также посыпки реагентами и смесями дорог, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. На случай выпадения обильных осадков были заключены договоры на привлечение 90 единиц сторонней техники.

«Ворс для щеточной техники, техпластины, отвалы и другие комплектующие предприятиями заготовлены и ждут своей очереди», — сообщает заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.

Напомним, что в Хабаровске и Хабаровском крае в ночь на 11 ноября ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. На дорогах ожидается гололед, а скорость ветра может достигать до 15-20 м/с.