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Россия
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Общество
Спецтехнику готовят в Хабаровске к снегопаду
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    Спецтехнику готовят в Хабаровске к снегопаду

    21:14  10 Ноября 2017
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    Спецтехнику готовят в Хабаровске к снегопаду

    Хабаровск, 10 ноября. Хабаровские коммунальные службы готовят спецтехнику к снегопаду, который, по прогнозам синоптиков, ожидается в выходные.

    Для ликвидации последствий снегопада уже подготовили 132 машины для уборки снега, а также посыпки реагентами и смесями дорог, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. На случай выпадения обильных осадков были заключены договоры на привлечение 90 единиц сторонней техники.

    «Ворс для щеточной техники, техпластины, отвалы и другие комплектующие предприятиями заготовлены и ждут своей очереди», — сообщает заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.

    Напомним, что в Хабаровске и Хабаровском крае в ночь на 11 ноября ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. На дорогах ожидается гололед, а скорость ветра может достигать до 15-20 м/с.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровск #хабаровский край
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