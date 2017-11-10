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Экс-руководители управления лесами Хабаровского края пойдут под суд
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    Экс-руководители управления лесами Хабаровского края пойдут под суд

    19:32  10 Ноября 2017
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    Экс-руководители управления лесами Хабаровского края пойдут под суд

    Хабаровск, 10 ноября. Бывший начальник управления лесами правительства Хабаровского края и его заместитель предстанут перед судом. Мужчинам предъявлено обвинение по статье «халатность».

    По версии следствия, начальник Управления лесами Хабаровского края согласовал лесную декларацию в сентября 2014 года. Коммерческая организация на основании данного документа осуществляла вырубку ценных пород древесины — дуба и ясеня — в Иннокентьевском лесничестве, однако не имела права ее осуществлять, так как в договоре аренды рубка данных пород древесины не была предусмотрена. Незаконные действия чиновника причинили ущерб государству в размере 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю.

    Заместитель начальника Управления лесами правительства Хабаровского края согласовал лесную декларацию, которую подала та же организация, на осуществление рубки дуба и ясеня в Иннокентьевском лесничестве в феврале 2015 года. Сумма ущерба в этот раз составила 4 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #хабаровск #хабаровский край
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