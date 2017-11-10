В хабаровском «Амуре» появился защитник Хабаров

Хабаровск, 10 ноября. Хоккейный клуб «Амур» подписал контракт с новым хоккеистом — Ярославом Хабаровым. Он играет на позиции защитника.

Хабаровский клуб произвел обмен с «Металлургом», в результате чего клуб из Магнитогорска получит денежную компенсацию. Об этом сообщает «РИА Новости».

В текущем сезоне Ярослав Хабаров провел 20 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной Лиги. В них набрал 4 очка при показателе полезности -1. В общей сложности хоккеист провел 340 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 54 очка.

Напомним, что хоккеист Ярослав Хабаров выступал за магнитогорский «Металлург» с 2008 года. Он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах в составе команды «Металлург».