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В хабаровском «Амуре» появился защитник Хабаров
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    В хабаровском «Амуре» появился защитник Хабаров

    9:18  10 Ноября 2017
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    В хабаровском «Амуре» появился защитник Хабаров

    Хабаровск, 10 ноября. Хоккейный клуб «Амур» подписал контракт с новым хоккеистом — Ярославом Хабаровым. Он играет на позиции защитника.

    Хабаровский клуб произвел обмен с «Металлургом», в результате чего клуб из Магнитогорска получит денежную компенсацию. Об этом сообщает «РИА Новости».

    В текущем сезоне Ярослав Хабаров провел 20 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной Лиги. В них набрал 4 очка при показателе полезности -1. В общей сложности хоккеист провел 340 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 54 очка.

    Напомним, что хоккеист Ярослав Хабаров выступал за магнитогорский «Металлург» с 2008 года. Он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах в составе команды «Металлург».

    Автор: Дарья Смолина
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    #хоккей #хабаровск #хк амур #хк металлург
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