МЧС Хабаровского края предупреждает о приходе снежного циклона

Хабаровск, 9 ноября. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о приходе циклона, который принесет на территорию края снег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на юге региона, а именно в Хабаровске, Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском районах 11 и 12 ноября. Также прогнозируется усиление ветра по долинам рек до 15-20 м/с, на побережье Татарского пролива ветер может достигать до 23-28 м/с.

Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю обращают внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Не следует выезжать за пределы населенных пунктов, оставлять детей без присмотра, выходить в лес и на водные объекты. Пешеходам рекомендуют быть осторожными при пересечении дороги. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, так как из-за гололеда контролировать движение на дорогах сложнее.