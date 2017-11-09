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Происшествия
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Общество
МЧС Хабаровского края предупреждает о приходе снежного циклона
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    МЧС Хабаровского края предупреждает о приходе снежного циклона

    18:38  9 Ноября 2017
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    МЧС Хабаровского края предупреждает о приходе снежного циклона

    Хабаровск, 9 ноября. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о приходе циклона, который принесет на территорию края снег.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на юге региона, а именно в Хабаровске, Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском районах 11 и 12 ноября. Также прогнозируется усиление ветра по долинам рек до 15-20 м/с, на побережье Татарского пролива ветер может достигать до 23-28 м/с.

    Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю обращают внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Не следует выезжать за пределы населенных пунктов, оставлять детей без присмотра, выходить в лес и на водные объекты. Пешеходам рекомендуют быть осторожными при пересечении дороги. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, так как из-за гололеда контролировать движение на дорогах сложнее.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровск #хабаровский край
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