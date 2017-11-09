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Житель Хабаровска угнал у своего приятеля машину
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    Житель Хабаровска угнал у своего приятеля машину

    9:40  9 Ноября 2017
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    Житель Хабаровска угнал у своего приятеля машину

    Хабаровск, 9 ноября. Житель Хабаровска угнал у своего знакомого автомобиль. Потерпевший написал заявление об угоне в полицию.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, молодой человек сообщил, что он встретил своего знакомого, и они отправились в квартиру, где распивали спиртные напитки. После застолья его приятель похитил у него комплект ключей от автомобиля. Впоследствии выяснилось, что знакомый уехал кататься по городу на его автомобиле.

    Сотрудники УМВД России по городу Хабаровск по горячим следам задержали злоумышленника в районе поселка Березовка. Автомобиль вернули владельцу. Было возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством». Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья — лишение свободы сроком до пяти лет. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #угон
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