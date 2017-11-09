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Хабаровск, 9 ноября. Дома для «Дальневосточного гектара» спроектированы в Хабаровском крае. Отмечается, что было разработано десять типов домов.

Проекты домов для «Дальневосточного гектара» разные — дома могут быть сделаны из разных материалов: кирпич, брус.

«Посмотрели всю номенклатуру, которая есть в крае. Исходя из того, что есть у нас, разработали несколько типов домов, причём с полным инженерным обеспечением», — цитирует «Хабаровский край сегодня» заместителя министра строительства Хабаровского края Александр Селемнев.

Отмечается, что много предприятий, которые производят стройматериалы, работает в Хабаровском крае.

Напомним, что в рамках проекта «Дальневосточный гектар» был зарегистрирован 7000-й договор безвозмездного пользования земельным участком.