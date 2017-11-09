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Дома для «Дальневосточного гектара» спроектированы в Хабаровском крае
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    Дома для «Дальневосточного гектара» спроектированы в Хабаровском крае

    9:26  9 Ноября 2017
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    Дома для «Дальневосточного гектара» спроектированы в Хабаровском крае

    Хабаровск, 9 ноября. Дома для «Дальневосточного гектара» спроектированы в Хабаровском крае. Отмечается, что было разработано десять типов домов.

    Проекты домов для «Дальневосточного гектара» разные — дома могут быть сделаны из разных материалов: кирпич, брус. 

    «Посмотрели всю номенклатуру, которая есть в крае. Исходя из того, что есть у нас, разработали несколько типов домов, причём с полным инженерным обеспечением», — цитирует «Хабаровский край сегодня» заместителя министра строительства Хабаровского края Александр Селемнев.

    Отмечается, что много предприятий, которые производят стройматериалы, работает в Хабаровском крае.

    Напомним, что в рамках проекта «Дальневосточный гектар» был зарегистрирован 7000-й договор безвозмездного пользования земельным участком.

    Автор: Дарья Смолина
    #дальневосточный гектар #хабаровский край
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