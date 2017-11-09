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Убийце сына в Хабаровском крае дали 23 года колонии
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    Убийце сына в Хабаровском крае дали 23 года колонии

    8:28  9 Ноября 2017
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    Убийце сына в Хабаровском крае дали 23 года колонии

    Хабаровск, 09 ноября. 42-летнего жителя Хабаровского края за убийство сына и покушение на убийство бывшей жены приговорили к 23 годам колонии.

    Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, житель Комсомольска-на-Амуре в середине декабря прошлого года задушил своего шестилетнего сына, а также тяжело ранил ножом экс-супругу.

    В момент совершения преступления мужчина находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Как сообщает РИА Новости, причина, из-за которой житель Хабаровского края пошел на такой шаг – ревность.

    Автор: Константин Терехов
    #суд #убийство #хабаровск
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