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Гигантский черный гриф поселился в зоосаде в Хабаровске
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    Гигантский черный гриф поселился в зоосаде в Хабаровске

    6:06  9 Ноября 2017
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    Гигантский черный гриф поселился в зоосаде в Хабаровске

    Хабаровск, 09 ноября. Представитель редкого вида птиц — краснокнижный черный гриф поселился в зоосаде Приамурский им. Сысоева.

    В настоящее время птица находится в учреждении немного на «птичьих» правах, так как по документам черный гриф еще не окончательно перешел во введение научного хабаровского зоосада. Тем не менее, большая птица находится в вольере и доступна для всеобщего обзора

    «Возраст птицы эксперты оценили примерно в полтора года, это — достаточно молодой самец. Кличку ему пока не придумали, когда нам его окончательно оформят, тогда и будем имя давать», — цитирует главного зоотехника зоосада ИА «Хабаровский край сегодня».

    Добавим, что черные грифы считаются одними из самых крупных хищных птиц на Земле —  их длина может достигать до 120 сантиметров, а размах крыльев — до 3 метров. Масса тела варьируется от 5 до 14 килограммов. Вид считается исчезающим: в России осталось всего около 800 особей.

    Автор: Константин Терехов
    #хабаровск #черный гриф
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