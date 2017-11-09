Гигантский черный гриф поселился в зоосаде в Хабаровске

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Хабаровск, 09 ноября. Представитель редкого вида птиц — краснокнижный черный гриф поселился в зоосаде Приамурский им. Сысоева.

В настоящее время птица находится в учреждении немного на «птичьих» правах, так как по документам черный гриф еще не окончательно перешел во введение научного хабаровского зоосада. Тем не менее, большая птица находится в вольере и доступна для всеобщего обзора

«Возраст птицы эксперты оценили примерно в полтора года, это — достаточно молодой самец. Кличку ему пока не придумали, когда нам его окончательно оформят, тогда и будем имя давать», — цитирует главного зоотехника зоосада ИА «Хабаровский край сегодня».

Добавим, что черные грифы считаются одними из самых крупных хищных птиц на Земле — их длина может достигать до 120 сантиметров, а размах крыльев — до 3 метров. Масса тела варьируется от 5 до 14 килограммов. Вид считается исчезающим: в России осталось всего около 800 особей.