Пьяный водитель КамАЗа задавил двух рабочих на стройке в Хабаровске

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Хабаровск, 8 ноября. КамАЗ наехал на двух рабочих на строительной площадке в Хабаровске, один человек скончался, другой — в больнице.

Как сообщают местные СМИ, трагический инцидент произошел на улице Подгаева, 33-летний водитель КамАЗа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух рабочих на стройплощадке детского спортивно-развивающего центра. Установлено, что страховой полис машины просрочен.

Один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, второй пострадавший госпитализирован с переломом ноги.

Напомним, две девочки из Еврейской автономной области пропали в Хабаровске, полиция совместно с волонтерами поискового отряда продолжают поиски.