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Пьяный водитель КамАЗа задавил двух рабочих на стройке в Хабаровске
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    Пьяный водитель КамАЗа задавил двух рабочих на стройке в Хабаровске

    19:30  8 Ноября 2017  /обновлено: 19:31  08 Ноября 2017
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    Пьяный водитель КамАЗа задавил двух рабочих на стройке в Хабаровске

    Хабаровск, 8 ноября. КамАЗ наехал на двух рабочих на строительной площадке в Хабаровске, один человек скончался, другой  — в больнице.

    Как сообщают местные СМИ,  трагический инцидент произошел на улице Подгаева, 33-летний водитель КамАЗа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух рабочих на стройплощадке детского спортивно-развивающего центра. Установлено, что страховой полис машины просрочен.

    Один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, второй пострадавший госпитализирован с переломом ноги.

    Напомним, две девочки из Еврейской автономной области пропали в Хабаровске, полиция совместно с волонтерами поискового отряда продолжают поиски.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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