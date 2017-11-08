Полиция и волонтеры в Хабаровске ищут двух пропавших школьниц из ЕАО

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Хабаровск, 8 ноября. Две девочки из Еврейской автономной области пропали в Хабаровске, полиция совместно с волонтерами поискового отряда продолжают поиски.

Девочки в возрасте 13 и 14 лет в четверг, 2 ноября, в вечернее время суток ушли из дома, расположенного в селе Партизанское в Смидовичском районе. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», они находятся в Хабаровске, так как в городе у школьниц есть знакомые и друзья.

Юные девушки выходят на связь с родственниками и сообщают, что у них все хорошо, но сами на звонки не отвечают. В настоящее время следователи проводят проверку и разыскиваю пропавших, после проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по ЕАО.