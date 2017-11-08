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Общество
Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее
Экономика
Конференция по кооперации на Дальнем Востоке объединила экспертов в Хабаровске
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    Конференция по кооперации на Дальнем Востоке объединила экспертов в Хабаровске

    9:37  8 Ноября 2017
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    Конференция по кооперации на Дальнем Востоке объединила экспертов в Хабаровске

    Хабаровск, 8 ноября. Перспективы развития коопераций на «дальневосточном гектаре» обсудили в рамках конференции по развитию кооперации и малого предпринимательства в Хабаровске.

    Как сообщает пресс-служба правительства края, в настоящий момент на территории Хабаровского края действуют 17 кооперативов, 10 из них сформированы в текущем году. В администрации области подчеркнули:

    «В основном они сосредоточены в тех районах, которые привлекательны для граждан с точки зрения выбора «дальневосточного гектара».

    Конференция на «дальневосточном гектаре» объединила 100 экспертов со всей России, которые представляют кооперативное движение, а также ассоциации по поддержке бизнеса, сообщает ТАСС. Они в течение двух дней буду обсуждать с владельцами дальневосточной земли перспективы развития кооперации и и механизмы сбыта продукции. Кроме этого, в рамках конференции запланированы лекции, семинары, беседы и групповые занятия. Организатором мероприятия являются агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Хабаровского края при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #дальневосточный гектар
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