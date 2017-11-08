Конференция по кооперации на Дальнем Востоке объединила экспертов в Хабаровске

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Хабаровск, 8 ноября. Перспективы развития коопераций на «дальневосточном гектаре» обсудили в рамках конференции по развитию кооперации и малого предпринимательства в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в настоящий момент на территории Хабаровского края действуют 17 кооперативов, 10 из них сформированы в текущем году. В администрации области подчеркнули:

«В основном они сосредоточены в тех районах, которые привлекательны для граждан с точки зрения выбора «дальневосточного гектара».

Конференция на «дальневосточном гектаре» объединила 100 экспертов со всей России, которые представляют кооперативное движение, а также ассоциации по поддержке бизнеса, сообщает ТАСС. Они в течение двух дней буду обсуждать с владельцами дальневосточной земли перспективы развития кооперации и и механизмы сбыта продукции. Кроме этого, в рамках конференции запланированы лекции, семинары, беседы и групповые занятия. Организатором мероприятия являются агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Хабаровского края при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока.