МЧС предупреждает об опасности пожаров в частных домах в зимнее время

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Хабаровск, 8 ноября. С приходом зимы и холодов вероятность возникновения пожаров в жилых домах возрастает, предупреждает МЧС по Хабаровскому краю.

Спасатели напоминают, что причиной пожаров в частных домах в зимнее время становятся вовремя не отремонтированная печь, нарушения при установке отопительного оборудования, использование самодельных обогревательных приборов, ветхая и несправная электропроводка.

В 2017 году в Хабаровском крае зарегистрировано 255 пожаров, причиной которых стала неисправная печь или печное оборудование в жилых домах, и 678 из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В пожарах погибли 19 человек, еще 36 были травмированы.

Сотрудники МЧС в очередной раз обращают внимание жителей края на важность соблюдения правил пользования отопительного оборудования.