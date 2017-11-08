Дополнительный поезд между Хабаровском и Владивостоком пустят под Новый год

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Хабаровск, 8 ноября. Дополнительный поезд доставит пассажиров из Хабаровска во Владивосток и обратно в период новогодних праздников.

Как рассказали в пресс-службе ДВЖД, всего в России под Новый год пустят 500 дополнительных поездов. Также появится дополнительный поезд по маршруту «Хабаровск-Владивосток» и в обратном направлении.

Дополнительный поезд №221/222 будет двигаться таким образом: 29 декабря в 12.10 он отправится из Владивостока. 30 декабря в 01.10 прибудет в Хабаровск.

В обратном направлении он стартует в 12.32 из Хабаровска. Во Владивосток поезд прибудет 31 декабря в 23.55 мск.

Как пишет Газета.ru, в случае повышенного спроса количество дополнительных поездов на направлении может быть увеличено.