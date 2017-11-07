Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила $64 впервые с июня 2015 года
Происшествия
Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась в Хабаровском крае, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась в Хабаровском крае, есть жертвы

    9:32  7 Ноября 2017
    42

    Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась в Хабаровском крае, есть жертвы

    Хабаровск, 7 ноября. Два человека скончались на месте ДТП в Хабаровском крае.

    По информации специалиста отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ольги Голубевой, автомобильная авария зафиксирована 5 ноября в ночное время суток на первом километре Коппинского шоссе в Хабаровском крае. Водитель легкового автомобиля марки Toyota Allex проигнорировал требование сотрудника охраны правопорядка остановиться и попытался скрыться, 17-летний молодой человек не справился с управлением транспортным средством и вылетел в кювет.

    Водитель и его 22-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Три человека пострадали. По информации от пострадавших пассажиров, водитель не был пьян. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства смертельного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #хабаровск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        507
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        2612
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1334
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3374