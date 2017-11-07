Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась в Хабаровском крае, есть жертвы

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Хабаровск, 7 ноября. Два человека скончались на месте ДТП в Хабаровском крае.

По информации специалиста отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ольги Голубевой, автомобильная авария зафиксирована 5 ноября в ночное время суток на первом километре Коппинского шоссе в Хабаровском крае. Водитель легкового автомобиля марки Toyota Allex проигнорировал требование сотрудника охраны правопорядка остановиться и попытался скрыться, 17-летний молодой человек не справился с управлением транспортным средством и вылетел в кювет.

Водитель и его 22-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Три человека пострадали. По информации от пострадавших пассажиров, водитель не был пьян. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства смертельного происшествия.