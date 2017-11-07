Названа причина падения самолета в Приамурье

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Благовещенск, 7 ноября. Причиной падения самолета Ан-2 в поселке Экимчан Амурской области стал отказ двигателя.

Через десять минут после взлета послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками, рассказала ТАСС помощник благовещенского транспортного прокурора Юлия Горкина. За 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта произошел отказ двигателя, самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа.

Самолет Ан-2 во вторник, 7 ноября, совершал частный грузовой рейс из поселка Экимчан в Хабаровский край. На борту были только члены экипажа. В результате крушения один пилот от полученных ожогов погиб.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, судно принадлежало компании «Зодиак- групп» (Владивосток). Для рейса во вторник его арендовала авиакомпания «Дальтрансаэро». В «Зодиак-групп» от комментариев отказались.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.