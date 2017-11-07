Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Новые санкции Японии включают находящиеся в РФ предприятия КНДР
Общество
Названа причина падения самолета в Приамурье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названа причина падения самолета в Приамурье

    7:16  7 Ноября 2017
    47

    Названа причина падения самолета в Приамурье

    Благовещенск, 7 ноября. Причиной падения самолета Ан-2 в поселке Экимчан Амурской области стал отказ двигателя. 

    Через десять минут после взлета послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками, рассказала ТАСС помощник благовещенского транспортного прокурора Юлия Горкина. За 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта произошел отказ двигателя, самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа.

    Самолет Ан-2 во вторник, 7 ноября, совершал частный грузовой рейс из поселка Экимчан в Хабаровский край. На борту были только члены экипажа. В результате крушения один пилот от полученных ожогов погиб. 

    По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, судно принадлежало компании «Зодиак- групп» (Владивосток). Для рейса во вторник его арендовала авиакомпания «Дальтрансаэро». В «Зодиак-групп» от комментариев отказались.

    По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

    Автор: Юлия Кошкина
    #крушение #благовещенск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1240
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        1715
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        330
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        407