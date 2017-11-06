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«Амур» выиграл у «Сочи» в чемпионате КХЛ
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    «Амур» выиграл у «Сочи» в чемпионате КХЛ

    15:49  6 Ноября 2017
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    «Амур» выиграл у «Сочи» в чемпионате КХЛ

    Хабаровск, 6 ноября. Хоккейный клуб «Амур» выиграл у «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет встречи 2:0.

    Встреча проходила на «Платинум-Арене» в Хабаровске сегодня, 6 ноября. Забить все шайбы в матче удалось во втором периоде: Олег Ли открыл счет в матче на 33 минуте, удвоить преимущество смог Владислав Ушенин.

    Хоккейный клуб «Амур» продлил серию побед до четырех матчей. До этого хабаровский клуб выиграл у «Нефтехимика» со счетом 5:4, одержал победу над «Ак Барсом» и клубом «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

    Следующим соперником «Амура» станет петербургский «СКА». Отметим, что в этом сезоне «армейцы с Невы» установили рекорд КХЛ, «СКА» одержал 20 побед подряд. Однако, как раз «Сочи» стал непобедимым препятствием для хоккеистов.

    Автор: Дарья Смолина
    #сочи #хоккей #хабаровск #амур
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