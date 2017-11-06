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Хабаровск накрыло дымом из-за лесных пожаровв Китае
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    Хабаровск накрыло дымом из-за лесных пожаровв Китае

    10:13  6 Ноября 2017
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    МЧС предупреждает о задымленности на территории Хабаровска

    Хабаровск, 6 ноября. На территории Хабаровска наблюдается небольшая задымленность 6 ноября. На приграничных территориях КНР отмечаются многочисленные термические аномалии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    Задымленность может появиться и в других районах: Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. Как сообщают сотрудники МЧС, по данным на утро 6 ноября, пожароопасная обстановка спокойная, на территории Хабаровского края природных пожаров нет.

    Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности, а именно попытаться поменьше быть на открытом воздухе, воздержаться от курения и сократить физические нагрузки, в доме и офисе плотно закрыть окна. Кроме этого сотрудники МЧС призывают автомобилистов быть внимательными, так как при задымлении снижается видимость.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #задымление
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