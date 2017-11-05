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Путин обсудил с директором центра «Взлет» реконструкцию крепости в Хабаровске
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    Путин обсудил с директором центра «Взлет» реконструкцию крепости в Хабаровске

    18:00  5 Ноября 2017
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    Владимир Путин обсудил реконструкцию крепости в Хабаровске

    Хабаровск, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин на встрече Форума активных граждан «Сообщество» обсудил реконструкцию крепости в Хабаровске с директором военно-патриотического центра «Взлет» Олегом Безгодовым.

    Албазинский острог — масштабная и полноценная крепость, куда можно зайти внутрь, где можно примерить кольчуги и познакомиться с историей. Как сообщается на официальном сайте президента РФ, Олег Безгодов рассказал президенту РФ о том, что важно, чтобы дети могли потрогать экспонаты, и у них появилось желание изучать историю. В ходе беседы Владимир Путин поинтересовался, сколько человек работают над проектом,  и есть ли у организации прямые контакты со школами.

    Директор центра подчеркнул, что руководство контактирует со школами микрорайона Хабаровска, о них все знают. Кроме этого в ходе беседы Олег Безгодов рассказал, что он социальный педагог, но принимал участие в строительстве крепости – делал крышу.

    «Прекрасно», — резюмировал президент РФ Владимир Путин.

    Автор: Дарья Смолина
    #владимир путин #хабаровск #сообщество
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