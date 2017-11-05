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«СКА-Хабаровск» проиграл тульскому «Арсеналу» в рамках Чемпионата России по футболу
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    «СКА-Хабаровск» проиграл тульскому «Арсеналу» в рамках Чемпионата России по футболу

    16:14  5 Ноября 2017
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    «СКА-Хабаровск» проиграл тульскому «Арсеналу» в рамках Чемпионата России по футболу

    Хабаровск, 5 ноября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проиграл тульскому «Арсеналу» в рамках Чемпионата России по футболу. Счет встречи 2:1.

    На пятой минуте матча открыть счет удалось игроку «Арсенала», сравнять счет получилось у футболистов хабаровского клуба в конце первого тайма. Привести «Арсенал» к победе смог арендованный у «Зенита» футболист Лука Джорджевич, который забил гол на 86-й минуте. В течение всего матча главный судья Евгений Турбин четыре раза показал желтую карточку: Денису Деденко и Исмаилу Эдиеву — игрокам «СКА-Хабаровск», Гиа Григалаве и Игорю Горбатенко — футболистам «Асрсенала».

    Как сообщается на официальном сайте Российской Футбольной Премьер-Лиги, на данный момент, «СКА-Хабаровск» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, «Арсенал» расположился на шестом месте.

    Автор: Дарья Смолина
    #футбол #рфпл #ска-хабаровск
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