Хабаровск, 5 ноября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проиграл тульскому «Арсеналу» в рамках Чемпионата России по футболу. Счет встречи 2:1.

На пятой минуте матча открыть счет удалось игроку «Арсенала», сравнять счет получилось у футболистов хабаровского клуба в конце первого тайма. Привести «Арсенал» к победе смог арендованный у «Зенита» футболист Лука Джорджевич, который забил гол на 86-й минуте. В течение всего матча главный судья Евгений Турбин четыре раза показал желтую карточку: Денису Деденко и Исмаилу Эдиеву — игрокам «СКА-Хабаровск», Гиа Григалаве и Игорю Горбатенко — футболистам «Асрсенала».

Как сообщается на официальном сайте Российской Футбольной Премьер-Лиги, на данный момент, «СКА-Хабаровск» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, «Арсенал» расположился на шестом месте.