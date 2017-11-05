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Происшествия
Трамвай с пассажирами загорелся в Хабаровске
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    Трамвай с пассажирами загорелся в Хабаровске

    10:06  5 Ноября 2017
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    Трамвай с пассажирами загорелся в Хабаровске

    Хабаровск, 5 ноября. Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Хабаровске. Инцидент произошел на улице Тихоокеанской 5 ноября.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 09.00 утра по хабаровскому времени. Трамвай загорелся на улице Тихоокеанской на участке между остановками «10-я городская больница» и «Памятник моряка-амурцам». Сообщается, что пассажиры трамвая смогли эвакуироваться самостоятельно.

    На месте происшествия работали два пожарных отделения. Отмечается, что пожар удалось ликвидировать через 18 минут.

    «К счастью, пострадавших в этом происшествии нет. Немногочисленные пассажиры смогли самостоятельно покинуть трамвай», — приводит «Провинция.ру» слова руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерины Потворовой.

    На данный момент устанавливается причина пожара.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #хабаровск #трамвай
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