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Общество
Врач больницы в Хабаровске отказался принимать пациента с острой болью
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    Врач больницы в Хабаровске отказался принимать пациента с острой болью

    18:29  4 Ноября 2017
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    Врач больницы в Хабаровске отказался принимать пациента с острой болью

    Хабаровск, 4 ноября. Врач поликлиники в городе Хабаровске отказался принимать пациента с острой болью, мужчина опубликовал видео в социальных сетях.

    Мужчина с сильной острой болью обратился в поликлинику №11 дальневосточного центра, в регистратуре ему дали талончик, но врач отказался принимать пациента. Он ссылался на то, что рабочее время приема пациентов подошло к концу. Медик предложил прийти завтра. Мужчина выложил видео в социальные сети.

    По информации пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю, в настоящее время по данному факту проводится проверка, и выясняются все обстоятельства инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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