Врач больницы в Хабаровске отказался принимать пациента с острой болью

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Хабаровск, 4 ноября. Врач поликлиники в городе Хабаровске отказался принимать пациента с острой болью, мужчина опубликовал видео в социальных сетях.

Мужчина с сильной острой болью обратился в поликлинику №11 дальневосточного центра, в регистратуре ему дали талончик, но врач отказался принимать пациента. Он ссылался на то, что рабочее время приема пациентов подошло к концу. Медик предложил прийти завтра. Мужчина выложил видео в социальные сети.

По информации пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю, в настоящее время по данному факту проводится проверка, и выясняются все обстоятельства инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение.