Пять тысяч хабаровчан отметили День народного единства лезгинкой и хороводами

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Хабаровск, 4 ноября. Хабаровчане собрались на Комсомольской площади в рамках праздничной программы, посвященной Дню народного единства.

В центре Хабаровска на Комсомольской площади горожане отпраздновали День народного единства и стали участниками праздничной программы, центральным звеном которой стал фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный обычаям и традициям народов России. Около пяти тысяч местных жителей приняли участие в массовых гуляниях.

Лучшие творческие коллективы региона выступили перед зрителями, особенным гостем стал коллектив «Лезгинка», исполнивший три танца. Кроме этого, на импровизированной сцене спела участница шоу «Голос» Кристина Вернета.

По информации пресс-службы регионального правительства, хабаровчане смогли стать участниками мастер-классов и познакомиться с декоративно-прикладном искусством и национальной кухней народов разных регионов. Финальным мероприятием праздника стал запуск в небо воздушных шаров, раскрашенных в цвета российского триколора.