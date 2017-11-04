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Движение по участку улицы Краснореченской в Хабаровске заблокируют на все выходные
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    Движение по участку улицы Краснореченской в Хабаровске заблокируют на все выходные

    1:36  4 Ноября 2017
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    Движение по участку улицы Краснореченской в Хабаровске заблокируют на все выходные

    Хабаровск, 4 ноября. На улице Краснореченская в Хабаровске начались аварийные работы на участке магистрали от улицы Бийской до Богачева. В полночь 5 ноября движение здесь будет заблокировано полностью для всех видов транспорта.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за проведения аварийных работ движение будет перерыто до 23.00 7 ноября.

    Местные власти разработали временные маршруты движения общественного транпорта в объезд заблокированного участка дороги. Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Узловой, Пионерской, Бийской, Богачева, Павла Морозова. 

    За праздники рабочие заменят изношенные трубы, не выдерживающие нагрузки. Для этого снимут дорожное полотно и углубят новые трубы на 2,5 метра под землю. В администрации отметили, что работы будут проходить в круглосуточном режиме. 

    «По окончании работ мы восстановим дорожное покрытие в зимнем варианте. Если позволят погодные условия — то и в асфальтобетоне, а в весенний период, если потребуется, устраним недочеты», — сообщил и.о. начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. 

    Автор: Олеся Волкова
    #дороги #хабаровск
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