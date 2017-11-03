Врачу из Комсомольска-на-Амуре, оставившему иглу в шее мужчины, вынесли приговор

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Комсомольск-на-Амуре, 3 ноября. Врач больницы в Комсомольске-на-Амуре приговорен по решению суда к ограничению свободы сроком на два года, женщина не достала из шеи мужчины иглу и ушила рану, после чего он скончался.

По информации прокуратуры Хабаровского края, инцидент произошел в ноябре 2015 года, в отделение приемного покоя был доставлен 53-летний мужчина с диагнозом «инородное тело в шее», врач не обнаружила иглу и зашила рану. В ведомстве поясняют:

«Врач попыталась извлечь иглу, но не обнаружив ее, ушила рану и отпустила больного домой. Длительное нахождение инородного тела привело к развитию осложнений и смерти».

Суд приговорил женщину к ограничению свободы сроком на два года с лишением права заниматься врачебной деятельностью.