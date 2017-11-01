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«Наш выбор-27» в Хабаровске посетит генконсул КНР
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    «Наш выбор-27» в Хабаровске посетит генконсул КНР

    14:57  1 Ноября 2017
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    «Наш выбор-27» в Хабаровске посетит генконсул КНР

    Хабаровск, 1 ноября. Генеральный консул КНР Го Чжицзюнь подтвердил информацию о своем участии в выставке-ярмарке «Наш выбор-27».

    Генеральный консул КНР Го Чжицзюнь встретился с сотрудниками краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности в Хабаровске. На встрече он отметил, что заинтересован в знакомстве с предприятиями, которые хотели бы поставлять продукцию в Китай. Об этом сообщает ИА  «Хабаровский край сегодня».

    «В настоящее время отношения между нашими странами находятся на очень хорошем уровне. Объем торговли с Хабаровским краем в прошлом году составил около $2 млрд. Надо подумать о том, как его увеличить», — подчеркнул генеральный консул КНР Го Чжицзюнь.

    Напомним, «Наш выбор-27» — проект, который поддерживает и популяризирует на потребительском рынке продукцию, которая производится в Хабаровском крае.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровский край #наш выбор-27
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