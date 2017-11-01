Вакцинацию против кори делают жителям Хабаровска

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Хабаровск, 1 ноября. Жителям Хабаровска делают вакцинацию против кори, на данный момент прививки против инфекционного вирусного заболевания получили более тысячи человек.

На 27 октября 2017 года лабораторно было подтверждено шесть случаев заболеваний корью. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзор по Хабаровскому краю, из числа заболевших есть один ребенок, которому не была сделана прививка против кори.

Напомним, что турист, отдыхавший на острове Бали, заболел корью и заразил ребенка в своей семье. Отмечалось, что было зафиксировано восемь случаев подозрения на корь: люди, которые контактировали с заболевшим.

Кроме этого в Хабаровском крае завершается кампания вакцинации жителей региона против гриппа. Отмечается, что уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.