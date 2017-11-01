Хабаровск вновь затянуло дымом от пожаров с Китая

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Хабаровск, 1 ноября. Дым от пожаров с Китая принесло на территорию Хабаровского края.

Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в ведомстве, вредных примесей и веществ в дыме не обнаружено. Также не было замечено превышения предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам. Как рассказали специалисты, во вторник они выявили несколько термических аномалий на приграничных территориях КНР.

При этом пожароопасная обстановка в регионе складывается спокойная. По сообщению правительства субъекта, за минувшие сутки возгораний в регионе не возникало.