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Полиция задержала пьяного жителя Комсомольска-на-Амуре, устроившего стрельбу на улице
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    Полиция задержала пьяного жителя Комсомольска-на-Амуре, устроившего стрельбу на улице

    17:23  31 Октября 2017
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    Полиция задержала пьяного жителя Комсомольска-на-Амуре, устроившего стрельбу на улице

    Комсомольск-на-Амуре, 31 октября. Нетрезвый житель Комсомольска-на-Амуре стрелял из оружия в центре города.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Комсомольску-на-Амуре, инцидент произошел накануне вечером на улице Димитрова. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов. Очевидцы вызвали сотрудников охраны правопорядка. Мужчину задержали и изъяли у него оружие, которое отправили на экспертизу. 

    Напомним, уголовные дела возбуждены в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре и двух уроженцев Амурской области, собиравших дикорастущую коноплю. Полицейские обнаружили у мужчин в рюкзаках более одного килограмма растения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #комсомольск-на-амуре
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