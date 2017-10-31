Полиция задержала пьяного жителя Комсомольска-на-Амуре, устроившего стрельбу на улице

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Комсомольск-на-Амуре, 31 октября. Нетрезвый житель Комсомольска-на-Амуре стрелял из оружия в центре города.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Комсомольску-на-Амуре, инцидент произошел накануне вечером на улице Димитрова. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов. Очевидцы вызвали сотрудников охраны правопорядка. Мужчину задержали и изъяли у него оружие, которое отправили на экспертизу.

Напомним, уголовные дела возбуждены в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре и двух уроженцев Амурской области, собиравших дикорастущую коноплю. Полицейские обнаружили у мужчин в рюкзаках более одного килограмма растения.