Полиция в Комсомольске-на-Амуре задержала трех мужчин с килограммом конопли в рюкзаках

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Комсомольск-на-Амуре, 31 октября. Уголовные дела возбуждены в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре и двух уроженцев Амурской области, собиравших дикорастущую коноплю.

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, злоумышленники были задержаны сотрудниками охраны правопорядка во время рейда. Полицейские обнаружили у мужчин в рюкзаках более одного килограмма дикорастущей конопли. Они пояснили, что собирали растение в целях личного использования.

В настоящий момент по данному факту возбуждены уголовные дела, два человека подписали обязательство о явке, третий злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Следствие проводит проверку. Поле с коноплей площадью около семи гектаров скосили, а марихуану сожгли.