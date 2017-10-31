Сборщик шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

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Хабаровск, 31 октября. Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. О нападении сообщили представители краевого УМВД.

По данным ведомства, фрагменты тела мужчины со следами нападения хищника обнаружили недалеко от села Бойцово. «Предполагается, что это тигр», — уточнил собеседник «Интерфакса».

В ходе проверки было установлено, что погибший пропал несколько дней назад, отправившись за кедровыми орехами. Сейчас решается вопрос об отстреле тигра-людоеда.

Ранее стало известно о нападении тигра на посетителей сафари-парка в Китае. В результате погибла женщина, ее подругу спасли прибывшие на место сотрудники парка, пишет «Свободная пресса».

