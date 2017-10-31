Жителя Хабаровска приговорили к колонии за государственную измену

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Хабаровск, 31 октября. Хабаровчанин, работавший на одном из оборонных предприятий, по решению суда приговорен к четырем с половиной годам колонии за государственную измену.

Как сообщили в УФСБ по региону, 26-летний мужчина, который работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса, похитил важные информационные материалы, являющиеся государственной тайной, после чего он продал их иностранному гражданину.

Сотрудники УФСБ задержали мужчину и поместили под стражу, он полностью признал свою вину и оказывал активное содействие следствию, это повлияло на приговор, выносимый судом: из 20 возможных лет суд вынес меру пресечения в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также по решению суда мужчина приговорен к одному году ограничения свободы после отбывания наказания.