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Жителя Хабаровска приговорили к колонии за государственную измену
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    Жителя Хабаровска приговорили к колонии за государственную измену

    9:45  31 Октября 2017
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    Жителя Хабаровска приговорили к колонии за государственную измену

    Хабаровск, 31 октября. Хабаровчанин, работавший на одном из оборонных предприятий, по решению суда приговорен к четырем с половиной годам колонии за государственную измену.

    Как сообщили в УФСБ по региону, 26-летний мужчина, который работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса, похитил важные информационные материалы, являющиеся государственной тайной, после чего он продал их иностранному гражданину.

    Сотрудники УФСБ задержали мужчину и поместили под стражу, он полностью признал свою вину и оказывал активное содействие следствию, это повлияло на приговор, выносимый судом: из 20 возможных лет суд вынес меру пресечения в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также по решению суда мужчина приговорен к одному году ограничения свободы после отбывания наказания.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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