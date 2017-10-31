Раненый охотник эвакуирован вертолетом МЧС в Хабаровском крае

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Хабаровск, 31 октября. Пожилого раненого охотника вертолетом эвакуировали из тайги в Хабаровском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, 68-летний мужчина во время охоты получил травму, предположительно грудной клетки. Охотник находился в тайге, на расстоянии 40 км от ближайшего населенного пункта. По спутниковому телефону мужчина сообщил о случившемся сыну, который обратился за помощью к спасателям.

Вывезти раненного на вездеходе оказалось невозможно из-за непроходимости местности. Поэтому в МЧС решили обеспечить эвакуацию по воздуху. Вертолет Ми-8 с группой спасателей и бригадой медиков отправился на помощь к пострадавшему утром 31 октября в 08.42 по местному времени (01.42 мск). Раненого с помощью троса подняли на борт. После этого мужчину вывезли на аэродром, откуда доставили в больницу.

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