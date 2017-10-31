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Раненый охотник эвакуирован вертолетом МЧС в Хабаровском крае
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    Раненый охотник эвакуирован вертолетом МЧС в Хабаровском крае

    8:26  31 Октября 2017
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    Раненый охотник эвакуирован вертолетом МЧС в Хабаровском крае

    Хабаровск, 31 октября. Пожилого раненого охотника вертолетом эвакуировали из тайги в Хабаровском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

    По данным ведомства, 68-летний мужчина во время охоты получил травму, предположительно грудной клетки. Охотник находился в тайге, на расстоянии 40 км от ближайшего населенного пункта. По спутниковому телефону мужчина сообщил о случившемся сыну, который обратился за помощью к спасателям.

    Вывезти раненного на вездеходе оказалось невозможно из-за непроходимости местности. Поэтому в МЧС решили обеспечить эвакуацию по воздуху. Вертолет Ми-8 с группой спасателей и бригадой медиков отправился на помощь к пострадавшему утром 31 октября в 08.42 по местному времени (01.42 мск). Раненого с помощью троса подняли на борт. После этого мужчину вывезли на аэродром, откуда доставили в больницу.

    Напомним, в Томской области следственный комитет возбудил уголовное дело после массового заражения трихинеллезом съевших мясо медведя местных жителей. Заболевание передавалось через зараженное личинками трихнелл соленое и копченое мясо медведя, которое неустановленный продавец сбывал местным жителям, сообщает RT.

    Автор: Алексей Громов
    #мчс #охотник #эвакуация #хабаровскийкрай #тайга #ранение
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