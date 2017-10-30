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Политика
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Общество
Трассу Лидога — Ванино в Хабаровском крае достроили спустя 20 лет
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    Трассу Лидога — Ванино в Хабаровском крае достроили спустя 20 лет

    18:00  30 Октября 2017
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    Трассу Лидога — Ванино в Хабаровском крае достроили спустя 20 лет

    Хабаровск, 30 октября. Автодорога Лидога — Ванино, ремонт которой начался в 1997 году, официально сдана в эксплуатацию в Хабаровском крае.

    По сообщению краевого правительства, последний участок автомобильной дороги, которую строили с 1997 года, официально сдан:

    «Сдан участок автодороги «Лидога-Ванино» с 148 по 155 километр. До недавнего времени этот отрезок оставался единственным без асфальтового покрытия».

    Отмечается, что трасса протяженностью 319 километров связывает шесть районов края, а именно, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский. Кроме этого, она является составным звеном евроазиатского транспортного коридора Москва  — Чита  — Хабаровск  — Сахалин.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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