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Хабаровск, 30 октября. Автодорога Лидога — Ванино, ремонт которой начался в 1997 году, официально сдана в эксплуатацию в Хабаровском крае.

По сообщению краевого правительства, последний участок автомобильной дороги, которую строили с 1997 года, официально сдан:

«Сдан участок автодороги «Лидога-Ванино» с 148 по 155 километр. До недавнего времени этот отрезок оставался единственным без асфальтового покрытия».

Отмечается, что трасса протяженностью 319 километров связывает шесть районов края, а именно, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский. Кроме этого, она является составным звеном евроазиатского транспортного коридора Москва — Чита — Хабаровск — Сахалин.