Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
Происшествия
Спасатели вытащили труп провалившегося под лед рыбака в Хабаровском крае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели вытащили труп провалившегося под лед рыбака в Хабаровском крае

    14:41  30 Октября 2017
    51

    Спасатели вытащили труп провалившегося под лед рыбака в Хабаровском крае

    Комсомольск-на-Амуре, 30 октября. Рыбак провалился под лед на окраине Комсомольска-на-Амуре.

    Трагедия произошла в пригороде Комсомольска-на-Амуре, 58-летний мужчина отправился на рыбалку и провалился под лед. Два водолаза поисково-спасательного отряда МЧС России после прибытия на место инцидента установили, что рыбак находится на глубине полутора метров недалеко от берега.

    Спасатели вытащили на берег тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России. Отмечается, что это первая жертва тонкого льда. Андрей Скиба, временно исполняющий обязанности начальника Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России, предупредил:

    «Лёд очень пластичен, и на него влияет множество факторов. Предсказать его поведение невозможно. 15 минут можно простоять, и всё будет в порядке, а ещё через 5 минут можно провалиться».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #комсомольск-на-амуре
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        220
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        897
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        324
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1534