Спасатели вытащили труп провалившегося под лед рыбака в Хабаровском крае

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Комсомольск-на-Амуре, 30 октября. Рыбак провалился под лед на окраине Комсомольска-на-Амуре.

Трагедия произошла в пригороде Комсомольска-на-Амуре, 58-летний мужчина отправился на рыбалку и провалился под лед. Два водолаза поисково-спасательного отряда МЧС России после прибытия на место инцидента установили, что рыбак находится на глубине полутора метров недалеко от берега.

Спасатели вытащили на берег тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России. Отмечается, что это первая жертва тонкого льда. Андрей Скиба, временно исполняющий обязанности начальника Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России, предупредил: