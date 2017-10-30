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Общество
Первый зал для танцев на колясках появился в Хабаровске
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    Первый зал для танцев на колясках появился в Хабаровске

    10:31  30 Октября 2017
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    Первый зал для танцев на колясках появился в Хабаровске

    Хабаровск, 30 октября. Специализированный зал для адаптивных видов спорта начал работать в Хабаровске.

    Как информирует пресс-служба правительства Хабаровского края, для проведения тренировок по настольному теннису и танцам на колясках в помещении, расположенном на Амурском бульваре в доме №43, провели специальные ремонтные работы и организовали все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Выступления в танцах на колясках ничем не отличаются от спортивных состязаний по танцевальному виду спорта.

    Известно, что в помещении зала также буду проходить занятия со слабовидящими и глухими людьми, а партнерами колясочников станут ходячие спортсмены. В настоящее время в танцевальном клубе занимается 15  человек, в планы некоторых танцоров на колясках входит подготовка к участию на чемпионате России.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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