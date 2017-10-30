Первый зал для танцев на колясках появился в Хабаровске

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Хабаровск, 30 октября. Специализированный зал для адаптивных видов спорта начал работать в Хабаровске.

Как информирует пресс-служба правительства Хабаровского края, для проведения тренировок по настольному теннису и танцам на колясках в помещении, расположенном на Амурском бульваре в доме №43, провели специальные ремонтные работы и организовали все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Выступления в танцах на колясках ничем не отличаются от спортивных состязаний по танцевальному виду спорта.

Известно, что в помещении зала также буду проходить занятия со слабовидящими и глухими людьми, а партнерами колясочников станут ходячие спортсмены. В настоящее время в танцевальном клубе занимается 15 человек, в планы некоторых танцоров на колясках входит подготовка к участию на чемпионате России.