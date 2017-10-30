Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Хабаровске

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Хабаровск, 30 октября. Пожар случился накануне в Хабаровске, один человек погиб.

По информации старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю Ильи Гудкова, возгорание произошло в Северном микрорайоне на улице Колгуева. Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме ночью в 2.30, пожарно-спасательный отряд ликвидировал пожар около 08.07 часов утра.

Во время пожара один человек пострадал, его незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Отряд спасателей обнаружил труп мужчины, личность которого на данный момент устанавливается. Известно, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания.