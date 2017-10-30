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Происшествия
При пожаре в Хабаровском крае пострадали несколько человек
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    При пожаре в Хабаровском крае пострадали несколько человек

    0:50  30 Октября 2017
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    При пожаре в Хабаровском крае пострадали несколько человек

    Хабаровск, 30 октября. Несколько человек пострадали при пожаре дома на улице Яблоневая села Ильинка Хабаровского края. Сообщение о возгорании поступило утром в воскресенье, 29 октября.

    Пожарные приехали на место происшествия. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по предварительным данным, в доме находились три человека. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение почти за час, спустя 50 минут пожар был полностью потушен.

    На место происшествия прибыли 21 человек, было задействовано пять единиц техники. Площадь пожара составила 60 кв. метров, отмечается, что дом сгорел дотла.

    Напомним, что во время пожара, который произошел в воскресенье, 29 октября, в Хабаровске, пострадали три человека.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #мчс #хабаровск
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