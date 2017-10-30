Хабаровчанка получила приз на московском медиафестивале

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Хабаровск, 30 октября. Документальный фильм «Портрет героя», который был создан на Дальневосточной студии, получил специальный приз зрительских симпатий на московском медиафестивале патриотической тематики «Родина в сердце». Автором сценария и режиссером стала жительница Хабаровска Елена Шумилина.

Как сообщает «Молодой дальневосточник XXI век», основная идея фильма — увековечить память военнослужащих Хабаровского края и Дальнего Востока, которые участвовали в локальных конфликтах и погибли. Идея появилась благодаря проекту регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Участники проекта и художник Алексей Авдеев — член Союза художников России – пишут картины военнослужащих, которые погибли. Работы они отдают в школы, где учились герои.