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Хабаровчанка получила приз на московском медиафестивале
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    Хабаровчанка получила приз на московском медиафестивале

    0:14  30 Октября 2017  /обновлено: 0:15  30 Октября 2017
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    Хабаровчанка получила приз на московском медиафестивале

    Хабаровск, 30 октября. Документальный фильм «Портрет героя», который был создан на Дальневосточной студии,  получил специальный приз зрительских симпатий на московском медиафестивале патриотической тематики «Родина в сердце». Автором сценария и режиссером стала жительница Хабаровска Елена Шумилина.

    Как сообщает «Молодой дальневосточник XXI век», основная идея фильма — увековечить память военнослужащих Хабаровского края и Дальнего Востока, которые участвовали в локальных конфликтах и погибли. Идея появилась благодаря проекту регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Участники проекта и художник Алексей Авдеев — член Союза художников России – пишут картины военнослужащих, которые погибли. Работы они отдают в школы, где учились герои.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #фестиваль
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