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Хоккейный клуб «Амур» вырвал победу у «Нефтехимика»
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    Хоккейный клуб «Амур» вырвал победу у «Нефтехимика»

    17:43  29 Октября 2017
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    Хоккейный клуб «Амур» вырвал победу у «Нефтехимика»

    Хабаровск, 29 октября. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» выиграл у «Нефтехимика» и прервал череду поражений. Счет встречи 5:4.

    Матч было явно напряженным, хоккеисты «Амура» вырвали победу у подопечных Андрея Назарова в овертайме. Первую шайбу забили хозяева, однако сразу же счет сравнял Богдан Якимов. Во втором периоде у «Амура» отличились Виталий Атюшов и Вячеслав Литовченко, а у «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов и Богдан Якимов. Команды шли вровень и в третьем периоде — счет был 4:4, однако на 61 минуте встречи Владислав Ушенин забил победную шайбу.

    На данный момент «Амур» занимает в восточной конференции КХЛ 11 позицию, а «Нефтехимик» остался на третьем месте. Хабаровчане сыграют с казанским «АК Барсом» во вторник, 31 октября.

    Автор: Дарья Смолина
    #хоккей #хабаровск #хк амур #хк нефтехимик
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