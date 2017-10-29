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Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сыграет с «Нефтехимиком» на домашней арене
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    Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сыграет с «Нефтехимиком» на домашней арене

    10:22  29 Октября 2017
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    Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сыграет с «Нефтехимиком» на домашней арене

    Хабаровск, 29 октября. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» встретится сегодня, 29 октября, с «Нефтехимиком» на домашней арене.

    Матч пройдет на СЗК «Платинум Арена», начало встречи в 17.00 по местному времени.

    Последняя встреча у подопечных Андрея Мартемьянова окончилась поражением — «Амур» проиграл «Сибири» в Новосибирске со счетом 2:3, «Нефтехимик» же одержал победу на «Адмиралом» из Владивостока со счетом 2:1.

    «Парни Назарова готовы портить нервы всем в КХЛ. Раз за разом они выцарапывают победы и стремятся стать главным соперником сезона для своих казанских соседей», — пишет пресс-служба хоккейного клуба «Амур» о своих соперниках.

    На данный момент «Амур» занимает 11 позицию в регулярном чемпионате конференции Восток, «Нефтехимик» расположился на третьем месте.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #хоккей #хабаровск #хк амур #хк нефтехимик
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