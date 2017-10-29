Три человека пострадали при пожаре в Хабаровске

В Избранное

Хабаровск, 29 октября. Три человека пострадали во время пожара на улице Большой в Хабаровске 29 октября. На данный момент пострадавшие находятся в больнице. Другие люди, которые находились в здании, смогли покинуть его самостоятельно.

Сообщение о возгорании на улице Большой поступило поздно вечером 28 октября. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. Пожарные быстро обнаружили возгорание на первом и втором этажах здания. Локализовать пожар удалось спустя 25 минут после прибытия. Сотрудникам МЧС потребовалось около полутора часов на то, чтобы полностью ликвидировать пожар. На месте происшествия работал 31 спасатель, было задействовано 11 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на данный момент устанавливаются причины возгорания.