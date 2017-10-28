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Хабаровск, 28 октября. Заброшенное здание горело в Комсомольске-на-Амуре вечером 27 октября. Сообщается, что очевидцы увидели, что из окна четвертого этажа здания идет дым.

Спасатели приехали на место происшествия спустя шесть минут. После того, как они осмотрели здание и никого не нашли, стали тушить пожар. На четвертом этаже горел мусор и встроенные морозильные камеры. Сотрудники МЧС нашли два кислородных баллона и вынесли их за пределы опасной зоны. Пожар полностью был ликвидирован через 53 минуты. В тушении пожара участвовали 12 человек, было задействовано три единицы техники.

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России будут проводить проверку для того, чтобы установить причины возгорания и виновных.