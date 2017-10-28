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В Хабаровском крае пообещали повысить безопасность дорожного движения
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    В Хабаровском крае пообещали повысить безопасность дорожного движения

    16:50  28 Октября 2017
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    Качественное и безопасное движение будет на дорогах Хабаровского края

    Хабаровск, 28 октября. Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалев на торжественном собрании, посвященному дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, сообщил о комплексе мероприятий, задача которых — повысить качество дорожно-транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

    «Автомобильный транспорт — ключевая сфера экономики. По итогам девяти месяцев 2017 года в крае перевезено более 78 млн пассажиров, а также 50 млн тонн грузов», — отмечает Василий Шихалев.

    Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, от имени губернатора региона Вячеслава Шпорта Василий Шихалев поздравил сотрудников автомобильного и городского пассажирского транспорта с их профессиональным праздником.

    Автор: Дарья Смолина
    #транспорт #хабаровский край
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