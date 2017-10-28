Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР
Общество
Снег и сильный ветер придут на север Хабаровского края в выходные
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Снег и сильный ветер придут на север Хабаровского края в выходные

    11:51  28 Октября 2017
    60

    Снег и сильный ветер придут на север Хабаровского края в выходные

    Хабаровск, 28 октября. Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают, что с 28 по 30 октября в северных районах края ожидаются сильный снег и ветер.

    Западный циклон будет проходить через территории следующих районов: Тугуро-Чумиканского, Охотского, Аяно-Майского. Сотрудники МЧС отмечают, что возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на линиях электропередач из-за погодных условий. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в юго-западной части региона может быть задымленность.

    ГУ МЧС России по Хабаровскому краю акцентирует внимание жителей региона на то, что необходимо соблюдать меры личной безопасности. Например, во время непогоды следует не выезжать за пределы населенных пунктов.

    Автор: Дарья Смолина
    #мчс #непогода #хабаровский край
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        202
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        889
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        1086
        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        0:07   28 Октября 2017
        1090