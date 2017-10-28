Снег и сильный ветер придут на север Хабаровского края в выходные

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Хабаровск, 28 октября. Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают, что с 28 по 30 октября в северных районах края ожидаются сильный снег и ветер.

Западный циклон будет проходить через территории следующих районов: Тугуро-Чумиканского, Охотского, Аяно-Майского. Сотрудники МЧС отмечают, что возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на линиях электропередач из-за погодных условий. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в юго-западной части региона может быть задымленность.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю акцентирует внимание жителей региона на то, что необходимо соблюдать меры личной безопасности. Например, во время непогоды следует не выезжать за пределы населенных пунктов.