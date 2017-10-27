Трое хабаровчан организовали наркопритон в зоомагазине

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Хабаровск, 27 октября. Трое жителей Хабаровска устроили наркопритон в помещении зоомагазина, суд вынес приговор.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, инцидент произошел в 2015 году, две женщины и мужчина сдавали наркозависимым людям помещение в аренду, оплату принимали наркотиками. Подсудимые вину не признавали, следствие провело расследование и собрало необходимую доказательную базу преступления, дело было передано в Индустриальный районный суд города Хабаровска.

Одна женщина скончалась во время проведения следственных мероприятий. Суд приговорил вторую фигурантку дела к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Хабаровчанин проведет по решению суда два года в тюрьме.