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Трое хабаровчан организовали наркопритон в зоомагазине
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    Трое хабаровчан организовали наркопритон в зоомагазине

    15:45  27 Октября 2017
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    Трое хабаровчан организовали наркопритон в зоомагазине

    Хабаровск, 27 октября. Трое жителей Хабаровска устроили наркопритон в помещении зоомагазина, суд вынес приговор.

    По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, инцидент произошел в 2015 году, две женщины и мужчина сдавали наркозависимым людям помещение в аренду, оплату принимали наркотиками. Подсудимые вину не признавали, следствие провело расследование и собрало необходимую доказательную базу преступления, дело было передано в Индустриальный районный суд города Хабаровска.

    Одна женщина скончалась во время проведения следственных мероприятий. Суд приговорил вторую фигурантку дела к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Хабаровчанин проведет по решению суда два года в тюрьме.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #хабаровск
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