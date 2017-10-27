Мужчину и его дочь эвакуировали в больницу на вертолете после ДТП в Хабаровском крае

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Хабаровск, 27 октября. Мужчину и его малолетнюю дочь экстренно эвакуировали на вертолете после ДТП в Хабаровском крае.

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в салоне которого находился 27-летний водитель и его 15-летняя дочь, произошло минувшей ночью в двух километра от поселка Литовка. Пострадавшие получили серьезные травмы различной степени тяжести, их незамедлительно отправили в медицинское учреждение на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Спасатели в течение нескольких часов доставили пострадавших мужчину и ребенка во вторую Краевую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.