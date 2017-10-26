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Убившего свою семью хабаровчанина признали невменяемым
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    Убившего свою семью хабаровчанина признали невменяемым

    13:35  26 Октября 2017
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    Убившего свою семью хабаровчанина признали невменяемым

    Хабаровск, 26 октября. Жителя Хабаровска по решению суда отправили на принудительное лечение за убийство своей семьи.

    По информации краевого управления СК, трагический инцидент произошел в ночь на 24 января 2017 года. Мужчина, проживавший с семьей в частном доме в Индустриальном районе, задушил супругу, пятилетнюю и двухлетнюю дочерей и свою бабушку, после чего поджег свой дом и попытался инициировать возгорание домов своих соседей с помощью банок с горючей смесью. Мужчина перегородил дорогу к домам своим автомобилем, чтобы пожарные службы не смогли подобраться к территории, охваченной пламенем, и потушить пожар. После чего горожанин скрылся с места преступления.

    Два уголовных дела были заведены в отношении мужчины по статьям об убийстве и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Он признан невменяемым согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Мужчина признал свою вину на следствии и каждый раз называл разные причины, побудившие его совершить преступления.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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