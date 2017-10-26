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Молодой водитель сбил первоклассника в Хабаровске
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    Молодой водитель сбил первоклассника в Хабаровске

    10:25  26 Октября 2017
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    Молодой водитель сбил первоклассника в Хабаровске

    Хабаровск, 26 октября. Молодой водитель сбил школьника на пешеходном переходе в Хабаровске, ребенок попал в больницу.

    По информации, предоставленной пресс-службой городского ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 25 октября. 19-летний водитель иномарки Toyota Mark II допустил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Молодой человек утверждает, что не виновен в происшествии, так как двигался с маленькой скоростью, а дети переходили дорогу в неположенном месте.

    Сотрудники ГИБДД предполагают, что первоклассник со своим старшим братом переходили дорогу по пешеходному переходу, а водитель двигался с высокой скоростью и не успел затормозить перед юными пешеходами, об этом свидетельствуют длина тормозного пути и тот факт, что иномарка была тюнингована под гоночный автомобиль.

    Первоклассник получил травмы средней степени тяжести, он был доставлен в медицинское учреждение, а после осмотра медики отправили его на амбулаторное лечение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #хабаровск
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